بمطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة.. نجاح باهر يقدمه الكادر النسائي في "طريق مكة"

قدمت المرأةُ السعودية نموذجًا مشرفًا في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال صالات مبادرة "طريق مكة"؛ حيث ظهرت مُتمكّنة، ومُمَكنة، ومُؤهلة للقيام بهذا الواجب الكبير، وعكست صورة وطنها؛ حيث تجدها بالصفوف الأولى لاستقبال ضيوف الرحمن المغادرين إلى المملكة.
ومن نماذج الوطن المشرفة والمساهمة في خدمة حجاج بيت الله ضمن مبادرة "طريق مكة" في مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة: العريف بالمديرية العامة للجوازات مرام حسن الزبيدي التي أوضحت أن الدور الذي يقوم به فريق المبادرة هي دخول الحجاج للمملكة بكل يسر وسهولة، وبسرعة وبدقة عالية، مشيرة إلى أن مبادرة "طريق مكة" تقدم أسمى الخدمات؛ حيث تأتي بلد المستفيد؛ لتوفر عليه العناء.
وقالت الزبيدي: هدفنا دائمًا الاهتمام بالحجاج والترحيب بهم، مضيفة أن مشاعر الحجاج تظهر على ملامحهم منذ لحظة دخولهم صالة المبادرة؛ حيث تختلط بين دموع الفرح بذهابهم لأداء فريضة الحج، وابتسامة ذات دلالة على الامتنان لكل ما تقدمه المبادرة من خدمات، معبرة عن سعادتها بإعطائها الفرصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
من جانبها ذكرت العريف بالمديرية العامة للجوازات سارة عبدالعزيز الجنيدي، أنها تخوض تجربة العمل مع مبادرة طريق مكة للمرة الأولى، وقالت: إنها تجربة مفيدة وثرية؛ حيث تعلمنا خبرات من نوع آخر في التعامل مع الحجاج، مبينة أن ما سرع من عملية تقديم الخدمة للحجاج هو استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، التي أسهمت في الإسراع من وتيرة العمل؛ حيث تتم الخدمة بسرعة كبيرة لا يضطر الحاج منهم إلى الانتظار، معبرة عن فخرها واعتزازها بما تقدمه المبادرة من خدمات متقدمة تيسر وتسهل على الحجاج، وتختصر الوقت والجهد، وأحدثت فارقًا في راحتهم.
وذكرت الجنيدي أن الحجاج يسعدون كثيرًا عندما يجدون أن الجميع بالمبادرة يتكلمون معهم بلغتهم الأم، موضحة أن ذلك كان أمرًا لافتًا ومفرحًا لهم، سهل عملية التواصل والتفاهم.
وتحدثت العريف سارة أحمد أبو طالب عن مدى سعادتها عندما علمت بأنها ستكون ضمن فريق مبادرة "طريق مكة" بأنقرة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، مؤكدة أن خدمة الدين والوطن هو مدعاة للفخر والاعتزاز، مشيدة بمبادرة طريق مكة وبالتسهيلات التي تقدمها، فقد راعت الظروف الصحية كافة، وكان هدفها "راحة الحاج أولًا"؛ حيث إن غالبية الحجاج من كبار السن.
وتذكر "أبو طالب" بأن الحجاج يتفاجؤون عند انتهاء إجراءاتهم، ويسألون باستغراب هل هناك إجراءات أخرى، نخبرهم بأن أمورهم على خير ما يرام ولم يتبقّ لهم سوى انتظار موعد إقلاع الطائرة.
يأتي ذلك النجاح تتويجًا لثمار تمكين المرأة في وزارة الداخلية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تُعدّ المرأة شريكًا أساسيًّا في التنمية الوطنية.