بمطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة.. نجاح باهر يقدمه الكادر النسائي في "طريق مكة"

من جانبها ذكرت العريف بالمديرية العامة للجوازات سارة عبدالعزيز الجنيدي، أنها تخوض تجربة العمل مع مبادرة طريق مكة للمرة الأولى، وقالت: إنها تجربة مفيدة وثرية؛ حيث تعلمنا خبرات من نوع آخر في التعامل مع الحجاج، مبينة أن ما سرع من عملية تقديم الخدمة للحجاج هو استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، التي أسهمت في الإسراع من وتيرة العمل؛ حيث تتم الخدمة بسرعة كبيرة لا يضطر الحاج منهم إلى الانتظار، معبرة عن فخرها واعتزازها بما تقدمه المبادرة من خدمات متقدمة تيسر وتسهل على الحجاج، وتختصر الوقت والجهد، وأحدثت فارقًا في راحتهم.