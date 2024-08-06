وزير الموارد البشرية ونائبه يشكران القيادة بمناسبة تعديل بعض مواد نظام العمل

وأشار إلى أن هذه الموافقة امتدادٌ لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية، كما تعزز من رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتلبية احتياجات سوق العمل.