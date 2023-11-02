"النعيم": تقنيات الواقع الممتد تعيد تشكيل مشهد الأعمال في أرامكو السعودية

وأضاف "النعيم": هناك اتفاق على أن التدريب يقدم الكثير من التعليم. ولكن، في قطاع الطاقة -بشكل خاص- يكون التعلم في موقع العمل مرتبطًا بكثير من التحديات، وغالبًا ما يكلف الوصول إلى المرافق في الأماكن النائية الكثيرَ من المال والوقت؛ مما يجعلنا نحرص على تدريب موظفينا قبل وصولهم إلى موقع العمل؛ ولذلك قمنا بإنشاء أنظمة محاكاة افتراضية لـ40 حالة من حالات استخدام التدريب الصناعي، بدءًا من تشغيل جهاز الحفر ودعم أنظمة التحكم في الآبار، وصولًا إلى تصميم السفن والأعمال الكهربائية؛ فالمدربون ينضمون إلى عمليات المحاكاة مستخدمين -على سبيل المثال- نظارة الواقع الافتراضي التي توفر رؤية كاملة لموقع العمل كما لو أنهم موجودون هناك، ويتفاعلون مع البيئة بواسطة جهاز تحكم محمول، ويُجرون اختبارات لحلول مختلفة للمشكلات ويرصدون النتائج.