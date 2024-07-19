"الأمن السيبراني": تأثير الأعطال العالمية محدود.. والإجراءات الاستباقية تُعزِّز الحماية السيبرانية في المملكة

إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن تعطل العديد من الأنظمة الفنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، فقد أوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن التأثير على الجهات الوطنية في السعودية يعد محدودًا -ولله الحمد- وفق ما تم رصده حتى الآن.
كما تبيَّن أن هذه الأعطال حول العالم قد نتجت من قيام شركة (CrowdStrike) فجر أمس الجمعة، الموافق 19 يوليو 2024م، بإطلاق حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، تضمنت خللاً فنيًّا.
وأوضحت الهيئة أنه بفضل ما يحظى به قطاع الأمن السيبراني من دعم ورعاية كبيرَيْن من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، فقد وضعت الهيئة التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، وكذلك الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها -لا قدر الله-، إضافة إلى جهود الهيئة الرامية إلى توطين القدرات الوطنية، وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.
وفي هذا السياق أوضحت الهيئة أن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الصادرة عنها عززت أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في السعودية؛ ما كان له -ولله الحمد- الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في السعودية. كما أن الهيئة تتابع التزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير.
وأشارت إلى أنها مستمرة في المتابعة من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين)، والعمل بالشراكة مع الجهات الوطنية كافة؛ لضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني؛ بوصفه هدفًا ومقومًا أساسيًّا لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعَيْن العام والخاص.