"الأمن السيبراني": تأثير الأعطال العالمية محدود.. والإجراءات الاستباقية تُعزِّز الحماية السيبرانية في المملكة

إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن تعطل العديد من الأنظمة الفنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، فقد أوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن التأثير على الجهات الوطنية في السعودية يعد محدودًا -ولله الحمد- وفق ما تم رصده حتى الآن.