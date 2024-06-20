رحلة 99 عاماً من "قصة تخليد الطوابع البريدية لذكريات الحج".. فيديو توثق به "الدارة"

وأوضحت أنه في عام 1343هـ (1925م) كانت أول مجموعة طوابع تذكارية للحج وصدرت في عهد الملك عبدالعزيز، وفي عام 1344هـ (1926م) صدر طابع بريدي سعودي بمناسبة عقد المؤتمر الإسلامي المنعقد خلال موسم الحج، وفي عام 1384هـ (1964م) - 1394هـ (1974م) صدر طابع بريدي سعودي تظهر فيه الكعبة المشرفة لأول مرة.