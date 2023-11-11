المعهد الصناعي بأملج يبدأ القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني

ودعا الراغبين في التقدم، إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي"، مع ضرورة إنشاء حساب على البوابة، من خلال الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration