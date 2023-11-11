المعهد الصناعي بأملج يبدأ القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة أملج، اليوم السبت، بدء القبول المباشر لدرجة الدبلوم في "تقنية الكهرباء الإنشائية"، و"تقنية المحركات والمركبات"، للفصل التدريبي الثاني 1445هـ، بمقر المعهد بمكتب القبول والتسجيل.
وتشمل التخصصات أيضًا برامج المعهد الصناعي الثانوي، وتتضمن: برنامج صيانة المحركات "بنزين"، وبرنامج توزيع الأحمال والتمديدات الكهربائية.
وأكد المعهد، حرصه على تقديم بيئة تدريب ذات جودة عالية لإعداد طاقات بشرية ووطنية ذات كفاءة وتمكين، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية قدرها 800 ريال، طوال مدة التدريب، ومنحه فرصة مواصلة التدريب وأولوية القبول في الكليات التقنية.
وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي بأملج المهندس أحمد الحربي، أن التقديم المباشر يستمر لمدة خمسة أيام.
ودعا الراغبين في التقدم، إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي"، مع ضرورة إنشاء حساب على البوابة، من خلال الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration