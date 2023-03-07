ربيع وعراجين وفقع وجراد.. "الزعاق" يكشف عن الفارق بين السنين المجدبة والخصبة

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن الفقع والعراجين فطر، بينما الجراد نافع له مراحل تبدأ بالجراد الصغير ثم الغوغاء المتوسط الذي لا يطير، ثم الجراد القادر على الطيران.