ربيع وعراجين وفقع وجراد.. "الزعاق" يكشف عن الفارق بين السنين المجدبة والخصبة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن السنين تنقسم إلى قسمين: سنين مجدبة، وسنين خصبة، ومعناها ربيع وعراجين وفقع وجراد.
وأضاف الزعاق، "المطر يظهر لنا الربيع وتتابعه يظهر لنا الفقع والعراجين وانتشاره يجلب لنا الجراد، ومطاردة الجراد من الفراسة والرياضات المحببة لنا".
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن الفقع والعراجين فطر، بينما الجراد نافع له مراحل تبدأ بالجراد الصغير ثم الغوغاء المتوسط الذي لا يطير، ثم الجراد القادر على الطيران.
وأكمل الزعاق، أن الجراد قسمان، هما جراد مستوطن وجراد مهاجر يأتي من السودان وأريتريا والحبشة، حيث يهاجر برجليه في موسم الخريف إلى ساحل البحر الأحمر وحينما يظهر له جناحان يرد مرة أخرى.