"الطرق" : أكثر من 300 مراقب يعملون على مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن

وبيّن أن هناك مبادرة تم إطلاقها العام الحالي بشكل بسيط كتجربة للتوسع فيها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة البلدية وأمانة العاصمة المقدسة والهيئة الملكية للعاصمة مقدسة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة.. وتم تنفيذها في إحدى المناطق في المشاعر المقدسة، وبالتحديد في المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بنحو 25 ألف متر مربع. وهذه المادة تعمل على امتصاص درجة الحرارة، وتصل في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية. وهذه المادة تعمل على عكس أشعة الشمس، وتقلل من امتصاص درجة حرارة الشمس، وهي عبارة عن تفل أبيض محلي الصنع، وتم العمل عليها في مختبرات محلية، وتعمل -ولله الحمد- على خفض درجة الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية، وتصل إلى 20 درجة مئوية.