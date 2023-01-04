"سمارات" تفوز بشوط "بيرق المؤسس" بمهرجان عبدالعزيز للإبل

وأضاف: بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، وصل المهرجان إلى العالم، مؤكدًا أن هذه بصمة فريدة في مجال الإبل، تؤكد قوة المهرجان ونجاحه الكبير الذي تحدثت عنه كل وسائل الإعلام الدولية.