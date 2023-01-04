"سمارات" تفوز بشوط "بيرق المؤسس" بمهرجان عبدالعزيز للإبل

فازت المنقية "سمارات" لمالكها حامد بن سعود بن سمار، بالمركز الأول في شوط "بيرق المؤسس" لون الشعل، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة التي تتواصل تحت شعار "همة طويق".
وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الأربعاء، نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني نايف بن حامد العتيبي، وفيصل بن خالد آل حثلين ثالثًا بالمنقية "الياميات".
وعبر مالك "سمارات" حامد بن سمار، عن سعادته بتحقيق لقب بيرق المؤسس بمهرجان غال ويحمل اسم قائد عظيم الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه.
وقدم "ابن سمار" الإنجاز بحصوله على البيرق والمركز الثاني لجمهوره العريض، الذي له كل التقدير والمحبة على الحضور ودعم المشاركة بمهرجان المؤسس.
وقال: نحمد الله على توفيقه وحصول المنقية على البيرق وتصدرها في لون الشعل، لتكون الإبل الأولى في العالم في هذا اللون؛ كون مهرجان الملك عبدالعزيز يعد المهرجان الأول في العالم على الإطلاق.
وأضاف: بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، وصل المهرجان إلى العالم، مؤكدًا أن هذه بصمة فريدة في مجال الإبل، تؤكد قوة المهرجان ونجاحه الكبير الذي تحدثت عنه كل وسائل الإعلام الدولية.
كما ثمن "ابن سمار" جهود نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، والعاملين في النادي، لكي يظهر المهرجان بهذا التنظيم الرائع الذي يخدم المشاركين ويحفز رجال الأعمال للدخول في منافساته.