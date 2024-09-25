إطلاق نار وتعريض حياة آخرين للخطر ومخالفة الآداب العامة.. مخالفون بقبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 7 مواطنين في الرياض؛ ظهروا في محتوى مرئي يحملون أسلحة نارية مزيّفة بمكانٍ عام.
وفي الشرقية؛ تمّ القبض على أحد الأشخاص قام بالاعتداء على آخر في مكانٍ عام؛ ما أدّى إلى وفاته وتوثيق ذلك ونشره.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على 5 أشخاص في الشرقية؛ قاموا بمخالفة الآداب العامة في محافظة الأحساء في محتوى مرئي متداول.
وفي حائل؛ تمّ القبض على مواطن قام بإطلاق النار في الهواء من سلاحٍ ناري في مناسبة اجتماعية بقرية الشيحية معرّضاً حياة الآخرين للخطر، وآخر بتوثيقه ونشره محتوى مرئياً بذلك.
وفي تبوك؛ تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا بمخالفة الآداب العامة في محتوى مرئي متداول.