بمشاركة فريق طبي من 21 مختصًا.. مدينة الملك سلمان الطبية تنجح في استئصال ورم دماغي معقد لطفلة

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن الطفلة حضرت إلى قسم طوارئ مستشفى الولادة والأطفال وهي تعاني من صداع شديد، وقيء متكرر، وفقدان في الاتزان، إلى جانب انخفاض ملحوظ في مستوى الوعي. وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة وجود ورم في المخيخ الأيسر مصحوبًا بوذمة وضغط على جذع الدماغ مع نزوح في اللوزة المخيخية اليسرى.