بمشاركة فريق طبي من 21 مختصًا.. مدينة الملك سلمان الطبية تنجح في استئصال ورم دماغي معقد لطفلة

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم في المخيخ الأيسر، كان مصحوبًا بوذمة شديدة وضغط على جذع الدماغ لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن الطفلة حضرت إلى قسم طوارئ مستشفى الولادة والأطفال وهي تعاني من صداع شديد، وقيء متكرر، وفقدان في الاتزان، إلى جانب انخفاض ملحوظ في مستوى الوعي. وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة وجود ورم في المخيخ الأيسر مصحوبًا بوذمة وضغط على جذع الدماغ مع نزوح في اللوزة المخيخية اليسرى.
وأضاف أن الحالة دُرست بشكل عاجل، ليقوم فريق طبي متكامل من المستشفى الرئيسي وبمشاركة الطواقم الطبية في مستشفى الولادة والأطفال بالتدخل الجراحي. وقد قاد العملية فريق من جراحة المخ والأعصاب بمشاركة أطباء التخدير والعناية المركزة وفريق المراقبة العصبية أثناء الجراحة.
وأكد التجمع أن الفريق الطبي نجح في استئصال الورم خلال عملية جراحية استمرت 11 ساعة متواصلة تكللت بالنجاح – ولله الحمد –، مع إرسال العينة للفحص النسيجي للتأكد من طبيعة الورم. وتتم متابعة حالة الطفلة حاليًا في العناية الطبية المتخصصة، وسط مؤشرات إيجابية على تحسن حالتها واستقرار وضعها الصحي.