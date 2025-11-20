مجموعة "ون" شريكًا استراتيجيًا لمنتدى مسك 2025

تشارك مجموعة "ون" للاتصال والتسويق كشريك استراتيجي في منتدى مسك 2025 للعام الثالث على التوالي، استمرارًا لشراكة تُجسّد التكامل بين الالتزام والابتكار والتأثير، وتعبّر عن إيمان المجموعة بدور الشباب في صناعة مستقبل الاتصال والإبداع الوطني.
وتعكس هذه المشاركة التزام "ون" بدعم المبادرات الوطنية وتمكين القيادات الشابة وتوطين المهن الإعلامية، إلى جانب سعيها الدائم نحو الابتكار في تطوير أدوات الاتصال وصناعة محتوى إبداعي يُعبّر عن صوت الجيل الجديد ويواكب التحولات الاتصالية المتسارعة.
ويبرز في هذه الشراكة حرص المجموعة على تحقيق الأثر الإيجابي عبر مشاريعها الوطنية وشراكاتها النوعية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وصناعة سمعة مؤسسية مستدامة للمملكة إقليميًا وعالميًا.
ومن المقرر أن يشارك المهندس راكان الفايزي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "ون"، في جلسة حوارية بعنوان "مفاهيم وممارسات في القيادة والتأثير" ضمن فعاليات المنتدى الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، للحديث عن التجارب الشخصية والمهنية في القيادة الاتصالية وصناعة الأثر.
وتُعد مجموعة "ون" للاتصال والتسويق من أبرز الجهات المتخصّصة في تقديم الحلول الاتصالية والتسويقية المبتكرة التي تعمل تحت شعار "نبتكر لنؤثر"، حيث تقدم خدماتها لمشاريع ومبادرات ذات أثر نوعي من خلال منظومة متكاملة من الحلول الاتصالية الشاملة، التي تنطلق بها مع شركائها وعملائها نحو آفاق أوسع.