"الدوسري": المملكة تقدمت بمشروع لتطوير التوجه الإستراتيجي لأعمال مجلس وزراء الإعلام

كما ناقشوا إنتاج دراما إذاعية مشتركة، وإنتاج برامج إذاعية تستهدف فئة الشباب واهتماماتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وإنتاج عدد من البرامج التلفزيونية الهادفة، والموافقة على إنتاج أمسية خليجية تلفزيونية مشتركة بين الدول الأعضاء تتزامن مع انعقاد الدورة 45 القادمة للمجلس الأعلى، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تخدم مسيرة العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس.