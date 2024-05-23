"الدوسري": المملكة تقدمت بمشروع لتطوير التوجه الإستراتيجي لأعمال مجلس وزراء الإعلام

قال وزير الإعلام سلمان الدوسري اليوم، إنه اجتمع ووزراء الإعلام بدول مجلس التعاون اليوم في الدوحة؛ وبحثوا الملفات الإعلامية المشتركة، وتقدمت المملكة بمشروع لتطوير التوجه الإستراتيجي لأعمال مجلس وزراء الإعلام، حتى تعكس التوجهات المشتركة بطرق عصرية وسريعة وعملية.
وعقد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم, اجتماعهم الـ 27، برئاسة رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة خالد بن علي السنيدي.
وناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المعنية بالتعاون الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون، أبرزها سن ضوابط منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في الدول الأعضاء، وإعداد خطة إعلامية توعوية متضمنة حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية، إضافة إلى إيجاد مبادرة رقمية حول السلامة الرقمية للأطفال بدول المجلس.
كما ناقشوا إنتاج دراما إذاعية مشتركة، وإنتاج برامج إذاعية تستهدف فئة الشباب واهتماماتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وإنتاج عدد من البرامج التلفزيونية الهادفة، والموافقة على إنتاج أمسية خليجية تلفزيونية مشتركة بين الدول الأعضاء تتزامن مع انعقاد الدورة 45 القادمة للمجلس الأعلى، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تخدم مسيرة العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس.