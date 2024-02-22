"السُديس" يرفع أسمى التهاني للقيادة بذكرى "يوم التأسيس"

وقال الشيخ "السديس": إن المملكة منذ تأسيسها وهي تُعنى بالإسلام، واتخذت القرآن الكريم وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- دستورًا لها، وسارت على نهج السلف الصالح، واهتمّت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، فهي دولةُ أصولٍ ومبادئ، وعلاقاتٍ وأسسٍ وركائز.