"السُديس" يرفع أسمى التهاني للقيادة بذكرى "يوم التأسيس"

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله.
وقال الشيخ "السديس": إن المملكة منذ تأسيسها وهي تُعنى بالإسلام، واتخذت القرآن الكريم وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- دستورًا لها، وسارت على نهج السلف الصالح، واهتمّت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، فهي دولةُ أصولٍ ومبادئ، وعلاقاتٍ وأسسٍ وركائز.
وأضاف: حُقّ لنا كسعوديين أن نفخر بهذه البلاد الطيبة المباركة، ونوثق ارتباطنا بتاريخها المجيد، ونوطد علاقتنا بتأسيسها الحميد، وهو فخر لكل المسلمين؛ لأن هذه البلاد قبلتهم، وهي متنزّل وحي ربهم، وهي محل مناسكهم؛ فكل مسلم يدين لهذه البلاد المباركة بهذه النعمة العظيمة، والمنحة الكريمة.
كما رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أكف الضراعة إلى الله عز وجل، كي يُديم على هذه الأرض المباركة أمنها واستقرارها، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بعونه وتوفيقه، ويوفقنا جميعًا لخدمة هذا الوطن الغالي.