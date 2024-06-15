يسر وطمأنينة.. "الدفاع" تستضيف ذوي شهداء ومصابي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" للحج

وتأتي هذه المبادرة الكريمة امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديرًا منها لما قدّمه المصابون والشهداء من تضحيات للدفاع عن حياض الدين والوطن، كما تبرز المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي كونها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل يلامس الأمة الإسلامية.