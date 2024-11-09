"لا حدود لأحلامنا مع الدعم المتواصل للقيادة".. "الهويش" تنصح المرعوبين من الوقوف أمام "الكاميرا": ابتسم

وفيما يخصّ مسيرتها الفنية أشارت "روان" إلى بعض من أبرز أعمالها، مثل مسلسل "ثانوية النسيم" و"الميراث"، بالإضافة إلى مسلسل "سندس" الجزء الثاني، وفيلم "هجير" الذي من المقرَّر عرضه قريبًا. كما كشفت عن تحضيراتها الحالية لمسلسل جديد سيعرض في رمضان القادم.