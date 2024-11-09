"لا حدود لأحلامنا مع الدعم المتواصل للقيادة".. "الهويش" تنصح المرعوبين من الوقوف أمام "الكاميرا": ابتسم

قدّمت الإعلاميةُ تغريد الهويش، نصيحةً إلى كل من يشعر برهبة الوقوف أمام الكاميرا، مشددة على أهمية التحلّي بالشغف والابتسامة والتركيز على الهدف.
وقالت "الهويش" مذيعة برنامج "MBC في أسبوع": "كل من يشعر بالخوف من الرهبة من الكاميرا، أقول له دائمًا: ابتسم، واجعل شغفك والرسالة اللي تريد إيصالها هي أكثر شيء مسيطر على تفكيرك، ووقتها سيختفي الخوف".
وتحدثت "الهويش" في تصريح لـ"سبق" عن مشاركتها في مبادرة "الرحلة الإبداعية حول المملكة"، التي تنظمها "MBC Academy" بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، والتي وصفتها بالمبادرة المبهرة.
وأضافت: أنها تشرفت بالمشاركة في تقديم تجارب الأداء والحفل الختامي للنسخة الرابعة من المبادرة، معربة عن إعجابها الكبير بالمواهب التي استعرضت قدراتها بإبداع واحترافية؛ ما يعكس تطور مستوى المواهب في المملكة.
وأكدت "الهويش" على أن "كل من وصل لهذه المرحلة هو فائز، وهنّأت جميع المشاركين والمواهب السعودية، مشيدة بالدعم اللامحدود من "MBC Academy"، وهيئة الترفيه لتلك المواهب".
وعند سؤالها عمّا إذا كانت تخشى من المنافسة، ردّت "الهويش": "بالعكس، نحن نعتزّ ونفرح برؤية المواهب المميزة، ونتمنّى لهم كل التوفيق".
وأضافت: "اليوم لا حدود لأحلامنا. مع الدعم المتواصل من قيادتنا، كل شخص شغوف يعمل على تطوير نفسه يمكن أن يحقّق طموحاته. الفرص متاحة، والأحلام قابلة للتحقيق، فقط بالعمل الجادّ والعزيمة".
وفي ختام حديثها شكرت "سبق" لدعمها المتواصل للإعلام والمبادرات الثقافية، متمنّية أن تستمرّ بدورها الريادي في نقل الأحداث المهمة وتغطية نجاحات أبناء الوطن.
من جانبها أعربت الفنانة "روان الخالد" عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فعالية "الرحلة الإبداعية حول المملكة"، التي تنظمها "MBC Academy"، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تعد منصة مهمة لدعم الفنانين والمواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية.
وقالت "الخالد" في تصريح خاص لـ"سبق": "الفعالية تمنح الفرصة لكل من يملك موهبة في التمثيل، الغناء، صناعة الأفلام وغيرها لإبراز قدراتهم وإيصالها للجمهور".
وأضافت "الخالد": أنها اطلعت خلال الفعالية على العديد من المواهب المميزة في مختلف الفئات، مؤكدةً أن الرياض تحتضن الآن هذه الفعالية التي تجمع الفنانين لدعم المواهب الشابة.
وفيما يخصّ مسيرتها الفنية أشارت "روان" إلى بعض من أبرز أعمالها، مثل مسلسل "ثانوية النسيم" و"الميراث"، بالإضافة إلى مسلسل "سندس" الجزء الثاني، وفيلم "هجير" الذي من المقرَّر عرضه قريبًا. كما كشفت عن تحضيراتها الحالية لمسلسل جديد سيعرض في رمضان القادم.
وختمت "روان الخالد" حديثها بشكرها لكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية، مؤكدةً على أهمية مثل هذه المبادرات التي تساهم في إبراز مواهب المملكة وتقديمهم للساحة الفنية.
وأسدلت الرحلةُ الإبداعية حول المملكة من "أكاديمية MBC" الستارَ على موسمها الرابع برعاية "MBC Talent"، "وكالة مواهب MBC"، وبالشراكة مع "الهيئة العامة للترفيه"، وضمن مبادرة "صناع السعادة" التي أطلقتها الهيئة لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في قطاع الترفيه متوجة الفائزين في جميع مراحل الرحلة وعن مختلف الفئات، وتعدُّ هذه المبادرة الأكبر من نوعها في البلاد؛ بهدف اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز مواهب السعودية في مختلف اختصاصات الإنتاج والترفيه والإعلام.