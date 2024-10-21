توقيع مذكرة تفاهم بين نستله للعلوم الصحية في السعودية وبرنامج تحول القطاع الصحي

فيما ذكر الدكتور الشيباني "في ظل تطور الأنظمة الصحية العالمية، نعمل في برنامج تحول القطاع الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع ليصبح نظامًا صحيًا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، وتعد هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تطوير تقديم الرعاية الصحية في المملكة، وتعزيز جودة حياة المجتمع، ومواكبة التحديات الصحية المستقبلية، مع التركيز على دعم حياة صحية لكبار السن بهدف الوصول إلى مجتمع حيوي يحقق صحة أفضل، ويخلق بيئة جاذبة في قطاع الصحة".