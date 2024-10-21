توقيع مذكرة تفاهم بين نستله للعلوم الصحية في السعودية وبرنامج تحول القطاع الصحي

وقعت شركة نستله للعلوم الصحية في السعودية (NHSc) وبرنامج تحول القطاع الصحي (HSTP) أحد برامج رؤية المملكة 2030، على هامش ملتقى الصحة العالمي 2024، مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف سبل تحسين وتطوير الرعاية الصحية والوقاية العامة، وتحديد الأولويات المتعلقة بالشيخوخة الصحية والرفاهية، وتحسين جودة حياة المجتمع في المملكة، من خلال تخصيص الرعاية الصحية بما يناسب احتياجات الأفراد، وتطبيق الرقمنة لتعزيز كفاءة النظام الصحي، وإعادة هيكلة النظام الصحي ليتماشى مع متطلبات الصحة العامة الحديثة في المملكة وتحقيقًا لهدف من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي وهو تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
وتتضمن المذكرة مجالات تعاون رئيسية، منها: مجال الرعاية الصحية المخصصة لتطوير حلول تغذية مصممة خصيصًا لإدارة الشيخوخة والأمراض المزمنة، ومجال الرقمنة لتقديم أدوات رقمية مثل الرعاية الصحية عن بُعد والذكاء الاصطناعي للعلاج المخصص، بدعم من خبراء في تقنيات الصحة الرقمية وإدارة البيانات. بالإضافة إلى مجال نظام الرعاية الصحية ودمج التغذية المخصصة في الرعاية الصحية، بمشاركة خبراء السياسات ومستشاري الرعاية الصحية والمستشارين القانونيين.
كما تشمل الاتفاقية تقديم برامج تعليمية لدعم المهنيين الصحيين، ورفع الوعي العام وتقديم الدعم للمستهلكين، وإنشاء مركز معرفي مشترك بين نستله وبرنامج تحول القطاع الصحي، إلى جانب التعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية بين الطرفين لتعزيز الوعي الصحي العام حول الرعاية الوقائية والشيخوخة الصحية.
وُقّعت مذكرة التفاهم رسميًا من قبل سعادة الأستاذ روبير الحلو، الرئيس التنفيذي لشركة نستله العربية السعودية، وسعادة الدكتور خالد محمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي.
وصرّح السيد الحلو: "نحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا في مجال الصحة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى خلق مستقبل يجمع بين الرعاية الصحية والتغذية من أجل مجتمع أكثر صحة وعافية، حيث تمثل شراكتنا مع برنامج تحول القطاع الصحي خطوة مهمة نحو دمج التغذية المخصصة في النظام الصحي، مما يتيح لكبار السن والمجتمع ككل الاستفادة من رعاية صحية متقدمة وشاملة، ويسهم في بناء مستقبل صحي ومستدام في المملكة".
فيما ذكر الدكتور الشيباني "في ظل تطور الأنظمة الصحية العالمية، نعمل في برنامج تحول القطاع الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع ليصبح نظامًا صحيًا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، وتعد هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تطوير تقديم الرعاية الصحية في المملكة، وتعزيز جودة حياة المجتمع، ومواكبة التحديات الصحية المستقبلية، مع التركيز على دعم حياة صحية لكبار السن بهدف الوصول إلى مجتمع حيوي يحقق صحة أفضل، ويخلق بيئة جاذبة في قطاع الصحة".
يُذكر أن هذا التعاون يأتي كجزء من رؤية نستله للعلوم الصحية في السعودية في بناء شراكات فعالة مع الهيئات والجهات الصحية ذات الصلة، حيث أثمرت الزيارة الأخيرة للرئيس التنفيذي لنستله للعلوم الصحية، آنا مول، إلى المملكة في بداية عام 2024 إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات من خلال مناقشة خطط الشركة الطموحة لنمو الأعمال في السعودية، وتقديم نموذج رعاية صحية متميزة تسهم في تطوير الخدمات الصحية تحت مظلة برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.