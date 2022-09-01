أكاديمية تطوير القيادات الإدارية تحقق التميز البرونزي لأفضل إطار "جدارات"

جاء ذلك خلال مشاركة الأكاديمية في دراسة الإطار السعودي للجدارات القيادية، والتي تم فيها تحديد "الجدارات القيادية" للقيادات في القطاع الحكومي في المملكة، والتعرف على طبيعة تلك الجدارات ومؤشراتها السلوكية، وتوثيقها في سياق رؤية المملكة 2030.