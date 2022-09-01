أكاديمية تطوير القيادات الإدارية تحقق التميز البرونزي لأفضل إطار "جدارات"

حصلت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة على جائزة التميز البرونزية لأفضل إطار "جدارات" للتطوير القيادي من المنظمة العالمية Brandon Hall group، والتي تعد أحد أبرز المنظمات الرائدة، والمرموقة في مجال تمكين وإبراز جهود المنظمات في تنمية رأس المال البشري.
وتعد الجائزة واحدة من أهم الجوائز التي تمنحها المنظمة سنوياً خلال الثلاثين العام الماضية؛ مما يعزز من المكانة الدولية للأكاديمية، ويظهر تميزها في مجال التطوير القيادي بعد حصولها على هذا الاعتراف العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الأكاديمية في دراسة الإطار السعودي للجدارات القيادية، والتي تم فيها تحديد "الجدارات القيادية" للقيادات في القطاع الحكومي في المملكة، والتعرف على طبيعة تلك الجدارات ومؤشراتها السلوكية، وتوثيقها في سياق رؤية المملكة 2030.
وقد خرجت الدراسة بعدة مكتسبات مهمة كمكتبة للجدارات القيادية، وإطار عام، وتسع أطر فرعية تم تفعيلها في تأسيس خدمات التقييم والتطوير القيادي.
الجدير بالذكر أن مجموعة من الجهات المحلية المرموقة تقدم سنوياً على مختلف فئات الجائزة، حيث تضمنت قائمة الفائزين لعام 2022 جهات محلية رفيعة المستوى كشركة أرامكو وشركة الاتصالات السعودية (STC)، وجهات إقليمية بارزة كمجموعة ماجد الفطيم، والخطوط القطرية، وشبكة الجزيرة الإعلامية، وجهات عالمية رائدة منها: Insead وMcKinsey وGoogle Cloud وAmerican Express وBank of America.