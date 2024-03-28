"مو كل مخالفة تخسّرك فلوس".. السعرات الحرارية وأمراضها في تحذير لـ"الصحة"

أكدت وزارة الصحة، أن زيادة السعرات الحرارية بشكل يومي قد يسبب آثارًا صحية عديدة؛ مشيرة إلى أنه ليس كل مخالفة خسارةٌ للمال؛ معبرة عن ذلك بقولها: "مو كل مخالفة تخسّرك فلوس".
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، أن من آثار زيادة السعرات الحرارية بشكل يومي: "السمنة، والإصابة بالسكري النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم"؛ مشددة على أهمية العيش بصحة وعدم خسارتها.
وكانت الوزارة قد أطلقت، مؤخرًا، تنبيهًا عن المخاطر والمضاعفات الصحية على طريقة "رسائل المخالفات"؛ حيث دعت عبر رسائل توعوية على "الجوال" إلى استخدام حاسبة السعرات الحرارية؛ لمعرفة الاحتياجات اليومية.
وقالت "الصحة" في رسالة بثتها للجوالات: "تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم. يمديـك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية: https://bit.ly/moh-htcc".
ووفق الموقع الرسمي للوزارة؛ تُعَد "الحاسبة" عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميًّا للشخص (ذكر /أنثى) بناءً على عدة عوامل مثل الوزن، والطول، والعمر، ونوع النشاط اليومي البدني.