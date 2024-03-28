"مو كل مخالفة تخسّرك فلوس".. السعرات الحرارية وأمراضها في تحذير لـ"الصحة"

أكدت وزارة الصحة، أن زيادة السعرات الحرارية بشكل يومي قد يسبب آثارًا صحية عديدة؛ مشيرة إلى أنه ليس كل مخالفة خسارةٌ للمال؛ معبرة عن ذلك بقولها: "مو كل مخالفة تخسّرك فلوس".