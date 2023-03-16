اختتام فعاليات المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 بجدة

اختتم المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 والمعرض المصاحب؛ فعالياته بجدة تحت شعار "المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة"؛ بجدة اليوم الذي استمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية؛ وافتتحه نيابة عن سمو أمير منطقة مكة المكرمة؛ محافظ جدة؛ ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة.
وتطرقت الجلسة الرابعة والأخيرة للمنتدى لنمو ريادة الأعمال النسائية في المملكة وفق نتائج المرصد العالمي لريادة الأعمال 2016 – 2022م؛ بمشاركة أستاذ ريادة الأعمال بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال محمد أعظم رومي، وأستاذة ريادة الأعمال ومديرة تجربة التعلم المميزة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال هيا الدجاني، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة الاستشارات والخدمات في مجال الأعمال الدكتورة بسمة بنت مصلح عمير، ومدير العمليات بشركة نماء المنورة رانيا جليدان.
ونوه الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات "الجهة المنظمة" سهيل بكر الطيار؛ بفعاليات المنتدى التي تبرز دور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية، وتسلط الضوء على جهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي؛ في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي من القادة الخليجية، الأمر الذي أسهم في مواصلة النجاحات الكبيرة؛ للمرأة الخليجية ووصولها للعالمية في مشاركاتها عبر مختلف المحافل.
وأكد أن جلسات المنتدى لامست التركيز على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة وصاحبات الأعمال اللائي يحظين بدعم كبير من قادة مجلس التعاون الخليجي؛ الأمر الذي مكنهن من تحقيق النجاحات الكبيرة؛ إضافة للموضوعات ذات العلاقة بالاستثمار والاقتصاد، وصنع شراكات استراتيجية بين صاحبات الأعمال في دول الخليج، واستعراض الدراسات في تطوير الاستثمارات المحلية والخليجية لصاحبات الأعمال.