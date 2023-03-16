اختتام فعاليات المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 بجدة

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات "الجهة المنظمة" سهيل بكر الطيار؛ بفعاليات المنتدى التي تبرز دور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية، وتسلط الضوء على جهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي؛ في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي من القادة الخليجية، الأمر الذي أسهم في مواصلة النجاحات الكبيرة؛ للمرأة الخليجية ووصولها للعالمية في مشاركاتها عبر مختلف المحافل.