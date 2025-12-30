367 صقرًا يتنافسون في أشواط اليوم الخامس لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

وشارك في أشواط اليوم الخامس، 367 صقرًا عبر تسعة أشواط لفئات جير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ، وشوطين لجير شاهين قرناس، وأربعة أشواط لفئتي جير تبع بمعدل شوطين للفرخ ومثلهما للقرناس، وهو أكبر عدد من الصقور تجتمع في يوم واحد خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 حتى الآن.