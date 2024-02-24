بمنطقة "صبحا".. انطلاق فعاليات مهرجان "جادة الإبل" في حائل

انطلقت اليوم فعاليات مهرجانات "جادة الإبل" بمدينة حائل، بمنطقة "صبحا"، شرق مدينة حائل 38 كلم، والتي يُنَظمها نادي الإبل؛ لنشر وترسيخ الموروث السعودي العريق، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.
وشهدت فعاليات مسابقة مزايين الإبل في يومها الأول في ساحة العرض، تنافسًا مثيرًا وشيقًا في فئة مفاريد بكار- دق "حمر وشقح"، من خلال مشاركة 60 مشاركًا، وسط حضور جماهيري كثيف تعلوهم نبرات الحماس في أرجاء صالة ميدان عرض الإبل لحظة استعراضها من قِبَل لجان التحكيم؛ لإعلان الفائزين بتلك الفئة مساء اليوم.