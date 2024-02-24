بمنطقة "صبحا".. انطلاق فعاليات مهرجان "جادة الإبل" في حائل

وشهدت فعاليات مسابقة مزايين الإبل في يومها الأول في ساحة العرض، تنافسًا مثيرًا وشيقًا في فئة مفاريد بكار- دق "حمر وشقح"، من خلال مشاركة 60 مشاركًا، وسط حضور جماهيري كثيف تعلوهم نبرات الحماس في أرجاء صالة ميدان عرض الإبل لحظة استعراضها من قِبَل لجان التحكيم؛ لإعلان الفائزين بتلك الفئة مساء اليوم.