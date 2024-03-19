مؤتمر عالمي.. "السديس": وثيقة مكة لـ "بناء الجسور" خريطة تفاهم للمذاهب الإسلامية

وبيّن "السديس"؛ أن وثيقة مكة التي تمخضت عن المؤتمر تعد خريطة الطريق؛ لتعزيز التفاهم بين المذاهب الإسلامية، والاضطلاع بالمشروع الحضاري المعاصر، مشدداً على ضرورة إنهاء الغلو والتعصب المذهبي، وإعادة الاختلافات الفقهية إلى جذورها الإسلامية؛ لتهيئة أرضية صلبة؛ للتبادل الديني المعرفي الوسطي، وتبني قيم الاعتدال والتسامح، ونبذ الكراهية والإقصاء، وأن من الأهمية القصوى التقريب بين المذاهب الإسلامية، والوحدة والتضامن والتقارب بين المسلمين.