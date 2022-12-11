حتى لا تتم إعادتك.. "حاضرين" توضح اشتراطات دخول قطر بدون بطاقة "هيا"

شددت منصة التواصل الموحد لخدمة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم من السعودية "حاضرين"، على أنه ستتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلّبات لدخول دولة قطر، سواء بالمركبات الخاصة أو بالحافلات.
ونبهت المنصة إلى أنه يتوجب على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في دخول قطر بدون بطاقة هيّا؛ أن تكون مهنته من المهن المعتمدة لدى دولة قطر المحددة في موقع وزارة الداخلية القطرية، وفي حال كانت المهنة ليست من المهن المعتمدة يتطلب الحصول على بطاقة هيّا لدخول قطر.
وللراغبين في دخول قطر بالمركبات الخاصة، أوضحت كذلك أنه يجب أن يكون تصريح المركبة الخاصة مؤكدًا، وفي حال الوصول للمنفذ بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد؛ ستتم إعادة المركبة، كذلك الراغبون في الدخول عن طريق الحافلات يتوجب عليهم الحصول على حجز مؤكد، وخلاف ذلك ستتم إعادة المسافر.
موقع وزارة الداخلية القطرية: https://www.moi.gov.qa/
موقع حجز الحافلات: https://collection.saptco.com.sa/woldcupserv