حتى لا تتم إعادتك.. "حاضرين" توضح اشتراطات دخول قطر بدون بطاقة "هيا"

ونبهت المنصة إلى أنه يتوجب على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في دخول قطر بدون بطاقة هيّا؛ أن تكون مهنته من المهن المعتمدة لدى دولة قطر المحددة في موقع وزارة الداخلية القطرية، وفي حال كانت المهنة ليست من المهن المعتمدة يتطلب الحصول على بطاقة هيّا لدخول قطر.