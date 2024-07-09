عوالق ترابية على القطاع الغربي.. "الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يتأثر القطاع الغربي والجنوب الغربي من المملكة بعوالق ترابية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل من مكة المكرّمة إلى جازان؛ قد يصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.. في حين تتهيّأ فرصة تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والشمالي، يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.