للحد من "الوهمية" وتعزيز الموثوقية.. "العقار" تطلق خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلانات العقارية

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة متاحة للوسطاء العقاريين وملاك العقارات والباحثين عن عقار، ويمكن الاستفادة منها من خلال الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقار، والذهاب إلى خانة الاستعلامات أعلى الصفحة واختيار الاستعلام عن "ترخيص الإعلان العقاري"، ويمكن التأكد من صحة الإعلان باستخدام رقم ترخيصه أو رقم عقد الوساطة أو وثيقة ملكية العقار، كما تتيح الخدمة استعراض بيانات الترخيص وحالته سواء أكان ملغياً أم منتهياً أم نشطاً.