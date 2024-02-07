نائب أمير مكة يتفقّد مشروعات محافظة رنية

وتشمل المشروعات المُنجزة من إجمالي 17 مشروعًا: "المياه المحلاة، وازدواجية طريق الخرمة - رنية - بيشة المرحلة الأولى، وإنشاء خزان للمياه كخزان استراتيجي بسعة 10 آلاف متر مكعب، وإيجاد فرع لجامعة الطائف، وإنشاء مبنى للكلية الجامعية بالمحافظة "بنين" و"بنات"، وتحويل المعهد الصناعي الثانوي إلى كلية للتقنية، وإنشاء مبنى البلدية مع الكراج والمستودع مرحلة أولى، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وسفلتة وأرصفة وإنارة".