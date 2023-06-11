"الشورى" يصوّت غدًا على توطين قطاع التوصيل بشكل كامل

وقال عضو الشورى الدكتور عبدالله النجار: "قطاع التوصيل يمثل استثمارًا جيدًا للسعوديين سواءً الطلاب أو الموظفين أو أي فرد يرغب في زيادة دخله الشهري؛ فنِسَب المداخيل المادية مغرية لمن شحذ همته وسعى بنشاط؛ لكن لم يحدث توطين كلي يضمن عدم اقتحامها من الجنسيات الأخرى، ويضمن سعودتها ونطمئن للأموال التي تدور فيها، فمن تعامل مع هذه التطبيقات سيجد أن من بين المناديب أجانب".