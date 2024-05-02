تنبيه للمسافرين إلى دبي.. رحلات ألغيت وأخرى "تحويل مسار" وزحام شديد بسبب الأحوال الجوية

أعلن مطار دبي الدولي اليوم الخميس 2 مايو 2024، إلغاء 13 رحلة طيران، وتحويل مسار خمس رحلات أخرى، في وقت أعلنت فيه شركات طيران إعادةَ جدولة بعض رحلاتها نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
ودعا مطار دبي على منصة "إكس" المسافرين إلى تخصيص وقت كافٍ للوصول إلى المطار؛ بسبب الازدحام على الطرق واستخدام مترو دبي.
كما أكدت شركة طيران الإمارات إعادة جدولة بعض رحلاتها؛ مما قد يؤدي إلى تأخر رحلات المغادرة والوصول بمطار دبي الدولي.
وقالت الشركة في منشور على منصة "إكس" إنه سيتم استيعاب الركاب الذين ألغيت رحلاتهم على رحلات أخرى.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء خمس رحلات اليوم الخميس ورحلة واحدة بعد منتصف الليل.
وقررت الشركة إعفاء العملاء المتأثرين بالإلغاء من رسوم إعادة الحجز.