تنبيه للمسافرين إلى دبي.. رحلات ألغيت وأخرى "تحويل مسار" وزحام شديد بسبب الأحوال الجوية

أعلن مطار دبي الدولي اليوم الخميس 2 مايو 2024، إلغاء 13 رحلة طيران، وتحويل مسار خمس رحلات أخرى، في وقت أعلنت فيه شركات طيران إعادةَ جدولة بعض رحلاتها نظرًا لسوء الأحوال الجوية.