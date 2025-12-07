بالصور.. بلدية ينبع تستنفر طواقمها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة ورفع جاهزية الطوارئ

باشرت بلدية محافظة ينبع منذ اللحظات الأولى للحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعة لها، تنفيذ خطة الطوارئ الميدانية لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر اليوم الأحد.
وانطلقت الفرق المتخصصة لتنفيذ عمليات تصريف وسحب مياه الأمطار من الأحياء المتضررة، مستخدمة مختلف الآليات والمعدات والكوادر البشرية المدربة، ضمن خطة الطوارئ المعتمدة مسبقًا للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ورصدت عدسة "سبق" جهود فرق الطوارئ المستمرة على مدار الساعة لمعالجة تجمعات المياه في المواقع التي لا تتوفر فيها شبكات تصريف، إلى جانب متابعة تدفق المياه في مواقع ارتفع فيها منسوب المياه بشكل ملحوظ.
كما تعمل الفرق الميدانية على رفع آثار الأمطار من الطرق لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز مستوى السلامة في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المحافظة والمراكز المرتبطة بها.
وتكثّف البلدية حاليًّا أعمالها في معالجة مواقع إضافية تأثرت بتدفق السيول، إلى جانب تنفيذ إصلاحات عاجلة للطرق المتضررة، بهدف إعادة الحركة إلى طبيعتها وتقليل آثار الحالة المطرية على الأهالي والممتلكات.
وأكدت بلدية ينبع استمرار أعمالها الميدانية حتى الانتهاء الكامل من معالجة جميع المواقع المتضررة، مع جاهزيتها التامة للتعامل مع أي مستجدات، وفق خطط طوارئ شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة في المحافظة.
يُذكر أن المحافظة وعددًا من مراكزها شهدت أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وصواعق رعدية، وزخات من البَرَد، ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب، وتركّزت بداية الحالة المطرية على المراكز الشمالية قبل أن تمتد تدريجيًّا إلى بقية القرى.