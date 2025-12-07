بالصور.. بلدية ينبع تستنفر طواقمها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة ورفع جاهزية الطوارئ

يُذكر أن المحافظة وعددًا من مراكزها شهدت أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وصواعق رعدية، وزخات من البَرَد، ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب، وتركّزت بداية الحالة المطرية على المراكز الشمالية قبل أن تمتد تدريجيًّا إلى بقية القرى.