تعرف على تعديلات تنظيم صندوق التنمية الوطني

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، وذلك بعد اعتماده في الجلسة التي عقدها المجلس الثلاثاء الماضي.
وتضمّن القرار تعديلًا على بعض مواد التنظيم، أبرزها أن يكون للصندوق محافظ يُعيَّن بأمرٍ ملكي، إلى جانب تعديل ينص على أن موظفي الصندوق – عدا المحافظ – تُطبق عليهم أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
كما نص القرار على استمرار المحافظ الحالي للصندوق في مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في التنظيم، إلى حين تعيين محافظ جديد وفق النص المعدل، دون إخلال بصلاحيات مجلس الإدارة.