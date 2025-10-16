تعرف على تعديلات تنظيم صندوق التنمية الوطني

وتضمّن القرار تعديلًا على بعض مواد التنظيم، أبرزها أن يكون للصندوق محافظ يُعيَّن بأمرٍ ملكي، إلى جانب تعديل ينص على أن موظفي الصندوق – عدا المحافظ – تُطبق عليهم أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.