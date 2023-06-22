تعليم سراة عبيدة يعتمد النقل الداخلي.. بلغت للمعلمين 57,23% وللمعلمات 60,17%





من ناحيته أكّد مدير إدارة شؤون المعلمين والمعلمات، سعيد بن أحمد الوهابي؛ أن الحركة راعت تحقيق رغبات المعلمين والمعلمات حسب الاحتياج والمفاضلة، علمًا بأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور".