مثقفون يبحثون أزمة الشعر وتحدياته العالمية خلال "منتدى الشعر العربي" بالطائف

واعتبر الدكتور مصطفى الضبع، أن البحث في الشعر العالمي يقود إلى الشعر العربي، إلى هويتنا العربية، إلى الشاعر العربي الذي كان يسير على هذه الأرض المباركة، مؤكدًا "أن الكلمة هي برنامج تشغيل العقل البشري بها يفكر وبها يبدع".