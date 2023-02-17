منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 يختتم فعالياته في الرياض

وشهد المنتدى إقامة جلسات علمية ومحاضرات وورش تدريبية، بمشاركة أكثر من 200 متحدث. واشتملت جلسات المنتدى على موضوعات عدة، كان من أبرزها نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي والابتكار الاجتماعي في المجال التعليمي، والابتكار الاجتماعي والشباب.. تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، وتحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، والمبادرات المبتكرة لاستدامة بيئية، والابتكار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للشاب، والقيم في الابتكار الاجتماعي، ودعم الابتكار الاجتماعي في سياق رؤية 2030 ودور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الابتكار الاجتماعي، والرقمنة والابتكار الاجتماعي.