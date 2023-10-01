رحلة عبر الزمن في بيت سعودي.. "القهوة بالمملكة" قصص مشوقة عن التجهيز والتقديم

وعُرفت تقاليد مختلفة في تقديمها؛ إذ يجب أن تمسك دلة القهوة وتصب باليد اليسرى ويقدم الفنجان للضيف باليد اليمنى، ويبدأ "صب القهوة" من الجهة اليمين من المجلس أو بدءًا من الأكبر سنًّا، والمتعارف عليه تكرار المضيف للصب حتى يقول الضيف "بس" أو يهز فنجانه، ومن يخالف هذه العادات يواجه استنكارًا شديدًا من قِبَل ضيوف المجلس.. وفي بعض القبائل يُملأ الفنجان للربع، والبعض إلى النصف؛ فيما تفضل بعض القبائل تقديم الفنجان مملوءًا، ولا يقبل تقديم القهوة في فنجان مخدوش لأنها تعتبر إهانة للضيف.