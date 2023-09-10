نيودلهي.. ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيسة وزراء بنغلاديش

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والوفد الرسمي لرئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش.