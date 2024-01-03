بجوائز تتخطى 200 ألف ريال.. مجمع الملك سلمان للغة العربية يُكَرّم الفائزين في "تحدي الإلقاء للأطفال 3"

وأقيم هذا التحدي الذي تزيد جوائزه على (200) ألف ريال، لثلاثين فائزًا، مستهدفًا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (5- 12) سنة؛ في حين بلغ عدد المشاركين في هذه النسخة أكثر من (6000) طفل، قدموا مشاركاتهم من (33) دولةً؛ وهي عبارة عن مقطع مرئي لكل طفل لا يزيد على خمس دقائق، وينشر في منصة "إكس"، ويكون ذا جودة عالية، مع تجنب إضافة الخلفيات، أو المؤثرات الصوتية، ومدعومًا بوسمي: #مسابقة_تحدي_الأطفالـ3، و#مجمع_الملك_سلمان_العالمي_للغة_العربية، وكتابة المعلومات الشخصية: (الاسم الثلاثي- العمر- الجنسية- بلد الإقامة).