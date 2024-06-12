أسطول حافلات وبرنامج تقني لإنجاح تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة

واتخذت الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة جميع الخدمات لرعاية الحجاج خلال عملية التفويج، بدءًا من التحقق المسبق من سلامة أسطول الحافلات المرخصة وفق مهمة تشرف عليها النقابة العامة للسيارات، تشمل قياس جودة وسلامة المقاعد، وحالة التكييف داخل الحافلة، وتراخيص السائقين، وسلامة إجراءات تشغيلهم، وتدقيق بيانات وصول الحافلات لمركز التفويج، وتدوين توقيت مغادرتها إلى مكة المكرمة، وفق نظامٍ مرن، يراعي انسيابية تحرك الحافلات دون تأخير، إضافة إلى تهيئة خدمات الإرشاد المكاني للحافلات في مختلف مواقع العبور، وتوفير عربات الجولف، والكراسي المتحركة لخدمة كبار السن في جامع الميقات، وخدمة إرشاد التائهين، وتجهيز مختلف الوسائل والكوادر الطبية للتعامل مع الحالات المرضية، كحالات الإجهاد، والتعامل المباشر معها أو نقلها بواسطة مركبات الإسعاف للمراكز الصحية والمستشفيات.