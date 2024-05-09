ليست مجرد كنوز توفر الثراء.. "لؤلؤ جزر فرسان" يمثل ذكريات لتراث أصيل

وأسهم ازدهار تجارة اللؤلؤ في فترات زمنية سابقة في ظهور مجموعة من الأثرياء الذين قادتهم التجارة إلى تسويق اللؤلؤ في دول الخليج العربي ودول أوروبا ، وكذلك بلدان الشرق وبخاصة في الهند التي كانت سوقًا رائجة للؤلؤ، فكان لمشاهدات أولئك التجار للفنون الشرقية والنقوش الموجودة على المباني في تلك البلاد أثراً على فكرهم الحضاري والمعماري فنقلوا تلك الأفكار إلى جزيرة فرسان فانعكس ذلك على عدد من منازل أولئك الأثرياء بالجزيرة وبخاصة منزليْ الرفاعي الذي تعود ملكية أحدهما لأحمد المنور الرفاعي الذي تم الانتهاء من بنائه في العام 1341هـ ، والآخر لحسين بن يحيى الرفاعي ، ومنها كذلك مسجد النجدي الذي تم الانتهاء من بنائه عام 1347هـ ، على يد الشيخ إبراهيم التميمي المعروف بلقب "النجدي"، الذي عمل في تجارة اللؤلؤ، وتأثر في بناء المسجد بالحضارة الشرقية، حيث كان كثير السفر إلى الهند.