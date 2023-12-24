تتويج إسطبل أبناء الملك عبدالله بكأسي الأميرة صيتة الدامر والأمير فيصل بن خالد

شهد ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية إقامة سباقات الأسبوع العاشر من موسم سباقات الرياض الذي تضمن الحفلات 79-80-81 وأقيمت أيام الخميس والجمعة والسبت.
وشهد الحفل الـ81 عدة سباقات وكؤوسًا مهمة وقوية، في الشوطين الثامن والتاسع اللذين سلم فيهما مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كأسي الأميرة صيتة بنت فهد الدامر، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بعد فوز خيول الإسطبل الأبيض "الفرس" طيبة فال و"الجواد" للعلم بالكأسين.
وبعد تسليمه الكؤوس هنأ الأمير فيصل بن خالد، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - بهذين الانتصارين المميزين للعام الثاني على التوالي، مبيناً أن إقامة هذين الكأسين هو مساهمة منه في دعم هذه الرياضة العريقة، المتمثلة في سباقات الخيل, التي يراها سموه واجبًا عليه كمحب وعاشق لسباقات الخيل، واعداً بمواصلة هذا الدعم, موجهاً الشكر لسمو رئيس هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل على نجاح التنظيم وتهيئة إقامة هذه الكؤوس وفق أعلى المعايير والتنظيم المميز الذي شاهدناه في ميدان الملك عبدالعزيز.
وكانت منافسات يوم السبت قد شهدت كذلك إقامة البطولة المبدئية لأبطال الميادين عبر 3 أشواط، كان نجومها بداية من شوط الأفراس للبطولة المبدئية لبطل الميادين الذي انتصرت فيه الفرس حذام لمالكها إبراهيم مساعد المحياء، وفي شوط البطولة المبدئية للخيل العربية فاز الجواد فيزير لمالكه إسطبل أجمل، وفي شوط البطولة المبدئية لبطل الميادين الذي كان في الشوط الـ12 , انتصر الجواد أخو نوف لمالكه يزيد غالب البلوي.
فيما شهدت سباقات يوم الجمعة 12 شوطًا تنافست فيه الجياد بكل قوة، وكان من أبرزها سباق كأس وزارة الدفاع للفئة الثالثة محليًا لخيل الثلاث سنوات المنتجة محليًا على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال وظفر به الجواد الرائع مرسوم النايف لأبناء مطلق القاضي الجعيد, بعد أن قطع مسافة السباق بزمن 1:39.49 دقيقة وبفارق 5 أطوال وثلاث أرباع الطول عن الفرس "واكده" التي حلت بالمركز الثاني.
وفي الشوط الـ11 على كأس تحدي نادي سباقات الخيل المخصص للأفراس لعمر الثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال, فازت الفرس "شقراء سلطان" للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز, إذ قطعت مسافة السباق بزمن 1:24.58 دقيقة وبفارق 8 أطوال عن الفرس عادات التي حلت بالمركز الثاني.