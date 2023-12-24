تتويج إسطبل أبناء الملك عبدالله بكأسي الأميرة صيتة الدامر والأمير فيصل بن خالد

وبعد تسليمه الكؤوس هنأ الأمير فيصل بن خالد، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - بهذين الانتصارين المميزين للعام الثاني على التوالي، مبيناً أن إقامة هذين الكأسين هو مساهمة منه في دعم هذه الرياضة العريقة، المتمثلة في سباقات الخيل, التي يراها سموه واجبًا عليه كمحب وعاشق لسباقات الخيل، واعداً بمواصلة هذا الدعم, موجهاً الشكر لسمو رئيس هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل على نجاح التنظيم وتهيئة إقامة هذه الكؤوس وفق أعلى المعايير والتنظيم المميز الذي شاهدناه في ميدان الملك عبدالعزيز.