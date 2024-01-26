خلال أسبوع.. العيادات المتنقّلة في "الغرزة" بحجة تقدم خدماتها لـ"220" مستفيدًا

قدمت العياداتُ الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة؛ خدماتِها العلاجية لـ"220" مستفيدًا خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير 2024م.
وراجع عيادةَ مكافحة الأمراض الوبائية "40" حالة، وعيادةَ الطوارئ "126" مستفيدًا، وعيادة الباطنية "41" فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية "11" حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية "52" مريضًا، وجرى تنفيذُ نشاطين للتخلُّص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ"201" فرد، فيما راجع قسمَ الجراحة والتضميد "5" مستفيدين.
من جهة أخرى واصلت العيادةُ الطبية المتنقّلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين، بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة؛ تقديمَ خدماتها العلاجية.
وراجع العيادةَ خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير 2024م، "127" مستفيدًا، منهم "50" مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ "42" فردًا، وعيادة الباطنية "23" مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية "10" حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية "30" مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلُّص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ"103" أفراد، وراجع عيادة الجراحة والتضميد "3" مستفيدين.