"زراعة شرايين وإزالة أورام نادرة".. إنقاذ حياة 16 مريضًا بعمليات قلب مفتوح بالجوف

وأفاد التجمع بأن عدد عمليات القلب المفتوح الذي تم إجراؤها منذ بداية العام الجاري (16) عملية؛ مبينًا أن العمليات التي أجريت تنوعت بين زراعة شرايين، وتبديل صمامات، وإزالة أورام نادرة من القلب.