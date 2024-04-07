اليوم العالمي للرياضة.. "مصادر الجزيرة": المملكة اهتمت منذ وقت مبكر بالرياضة باعتبارها وسيلة للتنمية

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الذي يوافق السادس من أبريل من كل عام، ويحمل شعار هذا العام "الرياضة لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة"، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم من أجل التنمية والسلام يمثل مبادرة أممية رائعة تواكب تطورات العصر الحديث التي أصبحت خلاله الرياضة بكل مكوناتها لغة عالمية تعكس التنوع الثقافي للشعوب وتصنع الكثير من صور البهجة والمحبة والسلام في إطار التنافس الشريف.