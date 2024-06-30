بالابتكار والجودة والتميز.. إبداعات شركة BLEND تُبرز تفرّدها بعالم الدعاية والإعلان منذ 2019

برزت شركة BLEND بإبداعاتها وإنتاجاتها الفعالة منذ عام 2019، لتسطع في عالم الإعلام والإنتاج المرئي بتنفيذ المواد الإعلامية والتسويقية والدعائية والإعلانية بطرق متميزة ومتفردة.
سبب النجاح الأول هو الإعلام والإنتاج المرئي والتسويق باعتبارها الذراع الأقوى في نجاح أي شركة في شتى مجالاتها؛ حيث تعددت الشركات في هذا المجال.
وتوسعت الشركة بسرعة فائقة وحققت نجاحات واسعة لتصبح واحدة من أبرز الشركات في مجالها، مع التركيز الدائم على الابتكار والجودة.
وتعمل على الحملات الإعلامية والتسويقية بدءًا من التخطيط والتنفيذ بحلول مبتكرة لتعزيز العمليات التسويقية وتحقيق الظهور الإعلامي ومواصلة خدماتها في كتابة المحتوى بطرق إبداعية وتحويله من فكرة إلى نص مكتوب باستخدام كلمات ونصوص سهلة وسلسة؛ لتصنع محتوى بأفكار إبداعية متجددة يتم تنفيذها بالتصوير والإنتاج المرئي، فهي لا تتمركز على هذه الخدمات وحسب وإنما تتنوع بخدماتها التي تعزز من الظهور الإعلامي والنشر والترويج وغيرها الكثير.
وتهدف شركة BLEND إلى تلبية احتياجات عملائها بتقديم أفضل الحلول الإنتاجية وخدمات التسويق، وتسعى الشركة دومًا للتطوير وتحسين تجربة العميل من خلال تنفيذ وإعداد حملات إعلامية وتسويقية منفردة بتميزها المختلف.
وحققت طموحاتها بالمجال وتميزت بالأرقام التي وصلت إليها، ومنها إنجاز مهام عدة في 13 منطقة إدارية في المملكة، وتنفيذ أكثر من 140 مشروعًا منجزًا، واكتساب أكثر من 60 رفيق نجاح، وتنفيذ أكثر من 90 حملة إعلانية، وتوقيع أكثر من 15 شراكة.
وتظل BLEND هي الشركة الرائدة في مجال الدعاية والإعلان باستمرارها في التميز والفعّالية، حيث تواصل تحقيق النجاح والتفرد في عالم الإعلام الرقمي التجدد المتطور.