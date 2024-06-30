بالابتكار والجودة والتميز.. إبداعات شركة BLEND تُبرز تفرّدها بعالم الدعاية والإعلان منذ 2019

وتعمل على الحملات الإعلامية والتسويقية بدءًا من التخطيط والتنفيذ بحلول مبتكرة لتعزيز العمليات التسويقية وتحقيق الظهور الإعلامي ومواصلة خدماتها في كتابة المحتوى بطرق إبداعية وتحويله من فكرة إلى نص مكتوب باستخدام كلمات ونصوص سهلة وسلسة؛ لتصنع محتوى بأفكار إبداعية متجددة يتم تنفيذها بالتصوير والإنتاج المرئي، فهي لا تتمركز على هذه الخدمات وحسب وإنما تتنوع بخدماتها التي تعزز من الظهور الإعلامي والنشر والترويج وغيرها الكثير.