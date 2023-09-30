محليات

"السعدون" تقيم مزاد أفنان الإلكتروني لبيع عقارات متنوعة في الرياض

عبر "مباشر" وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية وبقرار محكمة التنفيذ
شركة السعدون العقارية
شركة السعدون العقارية

تقيم شركةُ السعدون العقارية مزادًا إلكترونيًّا لبيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض، عبر منصة مباشر للمزادات، وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار محكمة التنفيذ.

وقالت "السعدون": المزاد يبدأ يوم الأحد بتاريخ 15/ 10/ 2023 الساعة 12 ظهرًا، وينتهي المزاد يوم الأربعاء بتاريخ 18/ 10/ 2023 حسب الوقت المحدد لكل عقار.

جدير بالذكر أن "السعدون" أقامت 6 مزادات في الربع الثالث سنة 2023، مزادات متنوعة ما بين حضوري وإلكتروني.

ويمكن الاطلاع على كتيّب المزاد والتفاصيل عبر الرابط .

للاستفسارات:

920003852

0555259495

إنفاذ
شركة السعدون العقارية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org