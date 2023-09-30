"السعدون" تقيم مزاد أفنان الإلكتروني لبيع عقارات متنوعة في الرياض

تقيم شركةُ السعدون العقارية مزادًا إلكترونيًّا لبيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض، عبر منصة مباشر للمزادات، وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار محكمة التنفيذ.
وقالت "السعدون": المزاد يبدأ يوم الأحد بتاريخ 15/ 10/ 2023 الساعة 12 ظهرًا، وينتهي المزاد يوم الأربعاء بتاريخ 18/ 10/ 2023 حسب الوقت المحدد لكل عقار.
جدير بالذكر أن "السعدون" أقامت 6 مزادات في الربع الثالث سنة 2023، مزادات متنوعة ما بين حضوري وإلكتروني.
ويمكن الاطلاع على كتيّب المزاد والتفاصيل عبر الرابط .
920003852
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