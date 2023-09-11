نادرة وقد تحل بعين وتدمّر.. "الأعاصير شبه المدارية المتوسطية" يؤطر لها "المسند"

وتابع: "وتؤثر -الأعاصير شبه المدارية المتوسطية- في الدول المطلة والقريبة منها، وأكثر الدول معاناة من تلك الأعاصير اليونان، وتكمن خطورة هذه الظاهرة الجوية في تشكُّل أمواج عالية، وأمطار غزيرة، وفيضانات مدمّرة، ورياح عاتية، واضطرابات جوية في المنطقة، وتتسبّب أحياناً في إغلاق بعض الموانئ البحرية في البحر المتوسط، وبعض المطارات، بل نتج عن بعضها ضحايا بالعشرات، ومن المتوقع أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تزيد من تولد مثل هذه الظاهرة في المستقبل".