عبدالله البري من قطر وآمنة المنصوري من الإمارات يحرزان مناصفةً لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة

وفي فئة أصحاب الهمم، التي أضافتها مبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها السابعة، وشهدت مشاركة 22.506 طلاب وطالبات من هذه الفئة على مستوى الدول المشاركة، فاز الطالب يوسف بن داوود من تونس بالمركز الأول وبجائزة قيمتها 200 ألف درهم، وحل الطالب عبدالله عمار محمد السيد من جمهورية مصر العربية (على مستوى وزارة التربية) في المركز الثاني، ونال جائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما ذهب المركز الثالث إلى الطالب زياد بن طارق العادي من سلطنة عمان، وفاز بجائزة قيمتها 50 ألف درهم.