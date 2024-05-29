حاجة عراقية لـ"سبق": عجز القلم أن يكتب.. وفيتم وكفيتم والله شاهد

التقت "سبق" في مقر استقبال الحجاج الذي نظمته بلدية تيماء بمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة، عددًا من حجاج الأردن والعراق، حيث عبروا عن مشاعر الفرح، مقدمين شكرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على عظيم الجهود المقدمة لهم.
وفي فيديو، قالت الحاجة أسيل خالد من جمهورية العراق الشقيق، معبرةً عما شاهدته أثناء استقبالها في المركز: "عجز القلم أن يكتب، وفيتم وكفيتم وأكرمتم وغليتم. الله شاهد".
فيما ذكر مشرف إحدى حملات الحج الأردنية: "قدموا لنا أكثر مما نتخيل، فالسعودية في خدمة الحجاج وخدمة الحرمين الشريفين، وهم يفكرون في الحاج أكثر مما يفكر الحاج في نفسه".
وكانت بلدية تيماء، بالشراكة مع مستشفى تيماء ومكتب التعليم والفرق التطوعية، قد أقامت مركزًا لاستقبال الحجاج خلال موسم حج هذا العام، وذلك بحضور رئيس بلدية تيماء المهندس حسن عبدالرحيم الغبان، ومدير مستشفى تيماء العام عيد رويعي العطوي، ومدير مكتب التعليم بمحافظة تيماء فواز بن محمد الفقير، ويحتوي مركز الاستقبال على صالة مكيفة لاستقبال الحجاج.
وتم توفير هدايا لجميع الحجاج القادمين، عبارة عن مصاحف وإحرامات وتمر، وتم استقبالهم بالترحيب، وبالقهوة السعودية، والتمر، والورود، والحلويات، والعصائر، كما شارك مستشفى تيماء العام بركن لقياس العلامات الحيوية، يشرف عليه فريق متخصص.