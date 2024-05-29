حاجة عراقية لـ"سبق": عجز القلم أن يكتب.. وفيتم وكفيتم والله شاهد

وكانت بلدية تيماء، بالشراكة مع مستشفى تيماء ومكتب التعليم والفرق التطوعية، قد أقامت مركزًا لاستقبال الحجاج خلال موسم حج هذا العام، وذلك بحضور رئيس بلدية تيماء المهندس حسن عبدالرحيم الغبان، ومدير مستشفى تيماء العام عيد رويعي العطوي، ومدير مكتب التعليم بمحافظة تيماء فواز بن محمد الفقير، ويحتوي مركز الاستقبال على صالة مكيفة لاستقبال الحجاج.