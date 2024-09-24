سفارة المملكة في جورجيا تحتفل باليوم الوطني الـ94

أقام سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا، حفل استقبال رسمي مساء أمس في فندق "بلومان" بالعاصمة الجورجية تبليسي، احتفاء بالذكرى الرابعة والتسعين لليوم الوطني للمملكة.
وشرف الحفل نائب وزير الخارجية الجورجي السيد أليكساندر خفتيسياشفيلي، إلى جانب حضور رفيع من أصحاب المعالي والسعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى نخبة من الشخصيات البارزة في المجتمع الجورجي من أكاديميين ومثقفين وإعلاميين ورجال أعمال.
وفي كلمته خلال الحفل هنأ السفير آل الشيخ القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مسلطًا الضوء على الإنجازات والمشاريع الطموحة التي حققتها السعودية في إطار "رؤية 2030" على مختلف الأصعدة.
كما أشاد بتنامي العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا، مؤكدًا تطورها المستمر في جميع المجالات.
وأعرب السفير آل الشيخ عن فخره واعتزازه بذكرى اليوم الوطني، الذي يجسد توحيد السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، واستمرار أبنائه الملوك البررة في قيادة مسيرة العطاء والتطوير، وصولاً إلى عهد الرؤية والتجديد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-.
وفي ختام كلمته أكد السفير قوة العلاقات السعودية-الجورجية، التي تشهد تطورًا ونموًّا متزايدًا يومًا بعد يوم في مختلف المجالات.