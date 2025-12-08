"الجبر": 8 مدن سعودية في شبكة مدن التعلم العالمية لليونسكو خطوة استراتيجية تعكس التحول الجذري في التعليم بالمملكة

في افتتاحية صحيفة " الرياض" بعنوان "مدن التعلّم"، تؤكد الكاتبة الصحفية نوال الجبر أن انضمام ثماني مدن سعودية إلى شبكة مدن التعلم العالمية التابعة لليونسكو يمثل خطوة استراتيجية تعكس التحول الجذري في التعليم السعودي نحو نموذج التعلم المستمر المرتبط بالتنمية والاقتصاد المعرفي. لافتة إلى أن الحدث ليس رمزياً، بل هو اعتراف دولي بقدرة المملكة على بناء منظومة تعلم ديناميكية تستجيب لاحتياجات المستقبل وتنسجم مع مستهدفات رؤية 2030.